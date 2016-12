A recém-formada em Música pela Unicamp, Juliana Oliveira, sobe ao palco às 20h e tocará ao lado dos pianistas Gonzalo Ortiz e Bruna de Lima

publicado em 16/12/2016

A recém-formada Juliana Oliveira apresenta hoje no Centro de Convenções o recital de piano e violino

Aline Ruiz

aline@acidadevotuporanga.com.br





O Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” sedia hoje um recital gratuito de piano e violino, a partir das 20h. O evento foi idealizado pela recém-formada em Música pela Universidade Estadual de Campinas, Juliana Oliveira, que apresentou o recital em sua formatura como fechamento de sua graduação. Natural de Votuporanga, a violinista, que também é professora, decidiu fazer a apresentação para que amigos, familiares e ex-alunos tivessem a oportunidade de assistir.

A violinista contou que durante a apresentação de seu recital haverá também participações especiais. “O repertório do recital foi escolhido por mim e pelo meu professor orientador, Esdras Rodrigues, e conta com obras do período barroco, clássico e do século XX. Os pianistas convidados a dividir essa experiência foram meus amigos Gonzalo Ortiz e Bruna de Lima”, disse Juliana.

Juliana também é formada em Pedagogia e já tem mais de 20 anos de experiência em música. “Entre canto, piano, violão, violino, Votuporanga, Tatuí, Campinas, São Paulo, audições, recitais, concertos casamentos, é difícil dizer em que momento a música não desenhou meus caminhos, não direcionou minhas decisões. Até mesmo quando estudei pedagogia, foi pensando em música e por causa dela, afinal, já ensinava música”, disse.