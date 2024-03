Operação, que durou três horas, foi realizada no dia 9 de março no HCM (Hospital da Criança e Maternidade) de São José do Rio Preto

publicado em 20/03/2024

Paciente, que não teve a identidade revelada, descobriu a malformação ao fazer um ultrassom com 20 semanas de gestação (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um bebê se tornou pioneiro no noroeste paulista ao passar por um procedimento cirúrgico para correção de uma malformação na coluna vertebral ainda no útero da mãe. A operação, que durou três horas, foi realizada no dia 9 de março no HCM (Hospital da Criança e Maternidade) de São José do Rio Preto.

A paciente, que não teve a identidade revelada, descobriu a malformação ao fazer um ultrassom com 20 semanas de gestação. "Para mim foi um susto. Fiquei com medo e imaginei que pudesse ser bem grave, porque tive outras quatro gestações e nunca tinha passado por isso. Mas agora estou aliviada e esse susto passou", disse a mãe.

Segundo o cirurgião fetal do HCM, Gustavo Henrique de Oliveira, a cirurgia aumenta as chances de desenvolvimento neurológico do bebê, proporcionando-lhe mais qualidade de vida. "A realização do procedimento é um marco para a instituição e um importante avanço no conhecimento para a equipe médica", ressalta o médico. "Hoje, somente dois centros no país fazem essa técnica de correção minimamente invasiva devido à alta complexidade e necessidade de treinamento intenso e multidisciplinar. Somos os primeiros no noroeste paulista a realizar essa cirurgia", explica.