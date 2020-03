Aposentados podem fazer compras com o cartão do benefício e estão dispensados de fazer prova de vida

publicado em 25/03/2020

Aposentados devem evitar procurar a agência nesse período

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEm consequência da crise provocada pelo coroavírus, o gerente geral do Banco do Brasil de Votuporanga, Nilton Aparecido Schinke, trouxe algumas dicas que, se seguidas, evitarão a presença desnecessária nas agências, esclarecendo ainda algumas dúvidas sobre prova de vida e canais de atendimentos virtuais.Segundo ele, o cartão de benefício do INSS faz compras. Não é preciso ter o dinheiro em mãos para comprar. Basta usar a função de débito nos estabelecimentos. Será utilizada a mesma senha. “Avalie a utilização do aplicativo BB no celular, internet, ou uso de outros meios de pagamento (cartão de débito e crédito)”, disse ele. Nilton ainda orienta que, em caso de necessidade, o aposentado pode procurar os terminais eletrônicos, Banco 24 horas ou correspondentes bancários mais próximos de sua residência. “Evite horários com grande fluxo e mantenha a distância mínima de duas metros da próxima pessoa”, completou.Por fim ele reforçou que não é preciso fazer prova de vida agora. “Faça a prova de vida depois. O INSS não bloqueará os benefícios daqueles que não realizarem a prova de vida nos próximos 120 dias. Neste período não vá até a agência para essa finalidade, pois o BB não está fazendo prova de vida”, concluiu. Mais informações pelo telefone 08007290001.