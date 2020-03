Os resultados na cidade vizinha aumentam as expectativas por respostas em Votuporanga

publicado em 23/03/2020

(Prefeitura de Fernandópolis)

A divulgação dos dois primeiros resultados de exames para Covid-19, pelo instituto Adolf Luts em Fernandópolis, na tarde desta segunda-feira, 23, aumentaram a expectativa por respostas sobre os casos de Votuporanga. Os testes na cidade vizinha deram negativo para dois dos 15 suspeitos.Os primeiros exames de Fernandópolis foram coletados no último dia 12, mesma data que aqui. De acordo com o boletim epidemiológico fernandopolense agora a cidade está com 13 casos suspeitos e dois descartados.Enquanto isso ainda não houve atualização dos dados em Votuporanga, permanecendo com os mesmos 53 casos suspeitos.