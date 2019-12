O sarampo é uma doença grave, altamente transmissível, podendo gerar sérias complicações, potencialmente fatais

publicado em 03/12/2019

A aplicação da vacina é a única forma de prevenir a ocorrência de sarampo na população (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castro

Votuporanga tem 20 casos de sarampo confirmados de acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde. Ainda conforme a pasta, não há registro de óbito pela doença até o momento.

Ao jornal A Cidade a pasta informou que em 2017 e 2018 também não houve registro de casos de sarampo. “Vale ressaltar que o sarampo estava erradicado no país, porém voltou a ser registrado em grande parte dos municípios brasileiros”, observou a Secretaria.

A pasta vem intensificando a vacinação de pessoas ainda não vacinadas contra o sarampo desde o início deste ano, inclusive, atualmente, com Campanha em curso, imunizando nesta etapa adultos entre 20 e 29 anos. O Dia D da ação foi realizado no último sábado, das 8h às 17h, em todas as Unidades de Saúde de Votuporanga. A primeira etapa desta ação foi realizada de 7 a 25 de outubro, para a imunização de crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, sendo 200 delas vacinadas.

A aplicação da vacina é a única forma de prevenir a ocorrência de sarampo na população, sendo a principal medida de controle da doença. A vacina contra este agravo é disponibilizada por meio da tríplice viral, que além do sarampo, protege o indivíduo contra a caxumba e a rubéola.

O esquema da vacina tríplice se dá através de duas doses para pessoas entre os 12 meses de vida até os 29 anos de idade. O sarampo é uma doença grave, altamente transmissível, podendo gerar sérias complicações, potencialmente fatais.