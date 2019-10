Percorrendo nas alas de Pediatria e da Maternidade da Santa Casa, eles distribuíram bolas para as crianças

publicado em 15/10/2019

Grupo Cúmplices entrega presentes para pacientes (Foto:Santa Casa)

Ria da vida, faça dos dias uma poesia, espalhe amor, sinta das flores o perfume, seja o caminho para tornar a vida de todos mais fácil e, se puder, plante somente o que faz bem na vida dos outros. Esta frase resume bem toda atuação do Grupo Cúmplices, que mensalmente pratica a solidariedade e amor ao próximo na Santa Casa de Votuporanga.No último sábado (12/10), os voluntários celebraram o Dia das Crianças dentro do Hospital. Eles percorreram as alas de Pediatria e Maternidade, levando carinho, acolhimento e alegria para a Instituição.Cada visita do Cúmplices traz esperança para os pacientes e familiares. Aconchega o coração, acalma o espírito e renova todo ânimo. São ditas palavras de motivação, carinhos são trocados. Tudo que restabelece o assistido. Em datas comemorativas, eles inovam com alguns itens. Para as crianças, bolas ou balas. No Natal, são distribuídos panetones. Na Páscoa, chocolates. Tudo para caracterizar estes dias especiais.Marisa Reinoldes, uma das integrantes, falou sobre a emoção de estar, mais uma vez, distribuindo presentes para os pacientes. “Vivenciamos a experiência do encontro com os anjinhos, que estavam batendo suas asinhas no Hospital. Na Pediatria, o sorriso e a alegria estampados nas carinhas dodoizinhas no momento da entrega das bolas. Na Maternidade, os rostinhos que acabaram de desabrochar para a vida nos encheram de gratidão e amor. Como é bom ser esse elo entre o Céu e a Terra", destacou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “A visita do Cúmplices faz parte de nossa rotina. São voluntários que fazem a diferença em nossa assistência, com muita humanização. Os pacientes se sentem ainda mais acolhidos, com estes encontros cheios de muito amor e carinho. Agradecemos imensamente por tamanha dedicação com nossas crianças, que comemoraram seu dia com muita diversão”, finalizou.