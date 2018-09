Tema será sobre “Células-tronco”, com enfermeira obstetra Heloísa Aureliano Fiorilli, às 19h30

publicado em 18/09/2018

O Encontro de Famílias Grávidas, promovido pela Santa Casa de Votuporanga e SanSaúde, traz muita informação para a população de Votuporanga e região nesta semana. A palestrante desta quinta-feira (20/9) é a enfermeira obstetra Heloísa Aureliano Fiorilli, que falará sobre “Células-tronco”, a partir das 19h30, na Sala de Treinamentos 2 do Hospital.

As células-tronco dão origem às células adultas que formam os tecidos e órgãos do corpo. Elas têm a capacidade única de autorrenovação e divisão constantes, o que contribui para a reparação de tecidos danificados ou para a substituição de células que vão morrendo. “Por causa dessa capacidade de regeneração e reparação podem ser utilizadas no tratamento de diversas doenças e estão em estudo para o tratamento de várias outras”, explicou o coordenador do projeto e enfermeiro obstetra, Rodrigo Ribeiro.

Rodrigo contou que muitos pais têm optado por armazenar as células-tronco do cordão umbilical de seus filhos recém-nascidos. “Queremos esclarecer algumas questões como durabilidade, armazenamento e benefícios, para que os participantes possam tirar dúvidas e avaliar o investimento durante o Encontro”, frisou. O enfermeiro destacou que a coleta do material é feita de maneira tranquila, sem riscos para a mamãe nem para o bebê e pode ser feita tanto em parto normal quanto na cesárea.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convida a população para participar. “Mensalmente, nossos organizadores planejam a atividade, pensando sempre em informar os pais com conteúdo atualizado do universo da Maternidade. Gostaria de que todas as gestantes participem, a fim de conhecer ainda mais nossa estrutura e profissionais. Nosso Hospital está de portas abertas para recebê-los”, finalizou.

O Encontro de Famílias Grávidas é gratuito e a entrada é pela guarita (Rua Osvaldo Padovez). Mais informações: 17 3405-9139.