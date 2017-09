Rosilaine Barbosa, de 34 anos, faleceu por volta das 5h30 desta manhã de quarta-feira na Santa Casa de Jales

publicado em 27/09/2017

Rosilaine Barbosa, de 34 anos, sofreu infarto fulminante (Foto: A Voz das Cidades)

A Jalesense Rosilaine Barbosa, de 34 anos, faleceu por volta das 5h30 desta manhã de quarta-feira na Santa Casa de Jales, vítima de infarto fulminante.

Rosilaine foi encaminhada para o Hospital de Base de Rio Preto no último domingo (24) para cirurgia recomendada para redução do estômago que resulta na perda de peso (Bariátrica). Rosileina estava atualmente com 210 quilos.

Ao chegar no Hospital, conta os familiares, um outro médico teria dispensado Rosilaine por falta de vaga no HB, e pediu que a paciente voltasse na segunda-feira (25).

Na segunda-feira porém, ela começou a passar mal, já que além do problema com o peso também é diabética. Rosilaine foi encaminhada para o UPA de Jales por três vezes onde sofreu resistência dos médico, segundo os familiares, para ser encaminhada para internação na Santa Casa de Jales, o que acabou ocorrendo somente na noite da última segunda-feira.

E nesta manhã de quarta-feira (27), conta uma irmã, Rosilaine acordou bem e feliz, mas ao entrar no banheiro do quarto em que estava internada, sofreu infarto fulminante e veio a falecer.

Rosilaine Barbosa de 34 anos deixa três filhos, seu corpo deve chegar ao velório Municipal de Jales por volta das 13h, onde permanece até às 16h30 e o corpo será transladado até Estrela da Barra (MG), onde será sepultado na quinta-feira (28), às 8h.

*A Voz das Cidades - por Adalberto Mariano dos Santos