publicado em 03/10/2025

Nesta quarta-feira (02/10), Edemar Ferreira Portes Júnior (Gerente Regional de Desenvolvimento) e Rafael Genari Cassuci (Gerente de Agência, Pozzobon, Votuporanga) estiveram reunidos com lideranças do município de Cosmorama SP. Participaram da agenda o Prefeito Municipal, Sr. Nelson Narciso da Silveira Júnior (Juninho Silveira) e sua esposa, Adriana Silveira, Osvaldo Jacomeli, Diretor Administrativo e Antonio Marques, procurador do município, para apresentar os principais diferenciais do Sicredi, a primeira Instituição FinanceiraCooperativa do Brasil, fundada em 1902.A pauta foi no sentido de aproximar a cooperativa de crédito dos interesses e necessidades da comunidade local, a fim de ser uma alternativa para a vida de todas as pessoas, profissionais liberais, empresas e do agronegócio."Por incentivo do Banco Central do Brasil, extamos em processo de expansão na região noroeste paulista, para apresentar uma forma mais justa e humana de cuidar do dinheiro, oportunidade de mostrar que somos uma instituição com que se pode contar", comentou oEdemar Junior.Sobre o SicrediO Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.