Para participar é simples: a cada R$ 100 poupados, o associado recebe um número da sorte

publicado em 03/10/2025

A ganhadora foi Andrelia Rodrigues da Silva, de 54 anos, que recebeu o prêmio durante uma cerimônia simbólica na agência (Foto: Divulgação)

O início da tarde de quarta-feira, 24 de setembro de 2025, foi marcado pela entrega do prêmio de R$ 5 mil a uma associada sorteada na 10ª edição da campanha Poupança Premiada Sicredi, em Jales (SP).A ganhadora foi Andrelia Rodrigues da Silva, de 54 anos, que recebeu o prêmio durante uma cerimônia simbólica na agência, acompanhada por colaboradores e dirigentes da cooperativa.“Não esperava ganhar. Resolvi aplicar na poupança e acabei sendo contemplada. Quando as meninas me convidaram para vir à agência, fiquei surpresa e, assim que cheguei, já recebi essa notícia. Foi emocionante. Esse dinheiro já vou investir e aplicar”, contou Andrelia.A gerente da agência, Fernanda Murcia Reis Gitte, destacou a emoção do momento:“Foi um dia de muita alegria. Preparamos uma surpresa para a Andrelia, chamamos ela à agência e, assim que chegou, estávamos esperando na entrada para dar a notícia. Foi uma comemoração especial. Convidamos todos a participarem da Poupança Premiada, que em outubro traz um prêmio de meio milhão de reais. No Sicredi, não é só sobre dinheiro, é sobre ter com quem contar.”O Diretor Executivo, Valmir Dzivielesvski, ressaltou a importância da iniciativa:“A poupança, além de garantir segurança financeira para eventualidades, também é fonte de recursos para o crédito rural. Vale lembrar que a Poupança Premiada oferece 10 sorteios semanais de R$ 5 mil, um prêmio mensal de R$ 50 mil, e, neste mês de outubro, o sorteio especial de R$ 500 mil. Já em dezembro, teremos a maior premiação: R$ 1 milhão.”O presidente da cooperativa, Fábio Peterlini, também celebrou a conquista:“Estamos muito felizes pela ganhadora e deixamos o convite para todos de Jales e região: venham conhecer nosso modelo de atendimento e nossos produtos. Seja associado, aqui você encontra soluções para sua vida financeira e um atendimento humanizado.”Também participaram da entrega o Gerente Regional de Desenvolvimento de Negócios, Edemar Ferreira Portes Júnior, reforçando a relevância da campanha e o incentivo à educação financeira na comunidade.Para participar é simples: a cada R$ 100 poupados, o associado recebe um número da sorte. Com a poupança programada, as chances dobram! Ao todo, são mais de R$ 4,2 milhões em prêmios e 450 oportunidades de ganhar.O regulamento completo está disponível em www.poupancapremiadasicredi.com.br. Para mais informações, visite a agência Sicredi Av. João Amadeu, 2774 - Centro, Jales.