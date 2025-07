A situação está sendo apurada internamente

publicado em 24/07/2025

A situação está sendo apurada internamente (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal de Saúde e Bem-estar da cidade de Cardoso informou que está investigando uma ocorrência envolvendo uma médica ginecologista que, segundo relatos recebidos pela pasta, teria se recusado a atender uma paciente que apresentava sangramento. A situação está sendo apurada internamente, conforme comunicado oficial divulgado pelo Poder Executivo Municipal.A Secretaria declarou, por meio de nota, que está tratando o caso com seriedade. “Estamos apurando com responsabilidade o ocorrido para entender o que aconteceu de fato e tomar as providências necessárias. Todos pacientes com sinais de urgência devem ser acolhidos com prioridade, e isso é um compromisso da nossa gestão com a saúde e o bem-estar da população. Pedimos, sempre que situações como essa ocorrerem, que a população procure a Secretaria ou a Ouvidoria da Saúde para que possamos agir com rapidez e transparência. Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento e seguimos trabalhando para garantir um atendimento digno e humanizado para todos. Nos ajude a ajudar vocês.”Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a identidade da profissional envolvida ou sobre o estado de saúde da paciente. A Secretaria deve aguarda a conclusão da apuração para definir eventuais medidas.Uma médica ginecologista é uma profissional da medicina especializada em cuidar da saúde do sistema reprodutor feminino, que inclui órgãos como o útero, os ovários, as trompas, a vagina e a vulva. Ela acompanha a mulher em todas as fases da vida, desde a adolescência até a menopausa, ajudando na prevenção, diagnóstico e tratamento de problemas relacionados à saúde íntima. Essa médica realiza consultas de rotina para avaliar o funcionamento do ciclo menstrual, orientar sobre higiene íntima, sexualidade e saúde geral, além de fazer exames como o Papanicolau, que serve para detectar alterações no colo do útero. Também orienta sobre métodos anticoncepcionais e ajuda no planejamento familiar, seja para evitar ou para conseguir uma gravidez.