Os participantes compartilharam experiências e discutiram formas de atuação conjunta para garantir respostas mais rápidas

publicado em 24/07/2025

Encontro na cidade de Ouroeste reuniu representantes de alguns municípios da região (Foto: Prefeitura de Nhandeara)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brRepresentantes das Defesas Civis de cidades da região participaram, na terça-feira (22), em Ouroeste, de um encontro voltado à discussão de ações de prevenção e enfrentamento à estiagem.A iniciativa reuniu coordenadores das Defesas Civis de Nhandeara, Valentim Gentil, Macedônia, Ouroeste e Votuporanga, além de profissionais da brigada de incêndio e representantes da usina de cana-de-açúcar localizada no município. O encontro teve como foco a elaboração de estratégias integradas para reduzir os impactos provocados pela seca, com atenção especial à prevenção de queimadas e ao fortalecimento da cooperação entre os municípios envolvidos.Durante a atividade, os participantes compartilharam experiências e discutiram formas de atuação conjunta para garantir respostas mais rápidas e eficientes diante de situações de risco. A proposta é ampliar a capacidade de resposta por meio do trabalho articulado entre as cidades, fortalecendo o preparo dos profissionais e promovendo ações coordenadas que beneficiem a população e o meio ambiente.Ao todo, mais de 35 profissionais estiveram presentes, refletindo o comprometimento coletivo com medidas que visam à proteção da comunidade e à preservação dos recursos naturais. Como parte da programação, foi realizada uma ação de conscientização nas ruas e no comércio de Ouroeste. Equipes distribuíram materiais informativos e conversaram com moradores e comerciantes sobre atitudes preventivas durante o período de estiagem, reforçando a importância da colaboração de toda a sociedade para a redução dos riscos associados à seca e às queimadas.Na região Noroeste do Estado de São Paulo, o período de estiagem se concentra, predominantemente, entre os meses de maio e setembro. Durante esse intervalo, as chuvas se tornam escassas, os índices de umidade relativa do ar caem significativamente, criando um cenário propício para a ocorrência de queimadas e agravamento de problemas respiratórios na população. O clima nessa época do ano é caracterizado por dias secos e ensolarados, com longos períodos sem precipitação. Esse fenômeno climático é típico do bioma predominante na região, a vegetação de cerrado, que apresenta adaptação às condições de seca prolongada. A ausência de chuvas nesse período afeta não apenas o meio ambiente, mas também atividades agrícolas, o abastecimento de água e a qualidade do ar. A partir de outubro, as chuvas começam a retornar gradualmente com o início da primavera, marcando o fim do período seco e o início de uma fase mais úmida, comum nos meses de verão.