Pontalinda sedia Conferência da Assistência Social

O evento contou com a participação do palestrante Daniel Vaz, que contribuiu significativamente com reflexões e aprofundamentos sobre o tema proposto, fortalecendo o debate e a construção coletiva de propostas

publicado em 17/06/2025

O evento teve como propósito refletir sobre a trajetória, os avanços e os desafios enfrentados pela Política de Assistência Social (Foto: Prefeitura de Pontalinda) Daniel Marques

O Conselho Municipal de Assistência Social e a Divisão Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Pontalinda realizaram na semana passada, na Câmara Municipal, a 14ª Conferência Municipal da Assistência Social, que teve como tema “20 anos do Suas: construção, proteção social e resistência”.



Segundo os organizadores, o evento teve como propósito refletir sobre a trajetória, os avanços e os desafios enfrentados pela Política de Assistência Social ao longo das últimas duas décadas, reconhecendo sua importância na garantia de direitos e na promoção da cidadania.



A 14ª Conferência Municipal da Assistência Social é uma instância fundamental para a avaliação da política pública de assistência social e para a definição de diretrizes que visem o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (Suas).



Durante a conferência, os participantes analisaram, propuseram e deliberaram – com base na realidade local – diretrizes para a gestão e o financiamento do Suas, reconhecendo a corresponsabilidade entre os entes federativos.



Além disso, foi realizada a eleição dos(as) delegados(as) que representarão o município na 14ª Conferência Estadual de Assistência Social, que acontecerá de forma descentralizada na macrorregião nos dias 25 e 26 de agosto de 2025, bem como na Conferência Nacional Democrática de Assistência Social, prevista para os dias 6 a 9 de dezembro de 2025, em Brasília-DF. “O evento contou com a participação do palestrante Daniel Vaz, que contribuiu significativamente com reflexões e aprofundamentos sobre o tema proposto, fortalecendo o debate e a construção coletiva de propostas”, destaca a Prefeitura de Pontalinda.



