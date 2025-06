Por meio de encenações lúdicas e interativas, os alunos são convidados a refletir sobre valores, comportamentos e emoções, favorecendo o desenvolvimento social, emocional e cognitivo

publicado em 17/06/2025

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o teatro é uma ferramenta poderosa no processo de ensino e aprendizagem (Foto: Prefeitura de Cardoso)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O teatro é uma ferramenta de grande importância no processo educacional das crianças, pois estimula a imaginação, desenvolve a expressão verbal e corporal, além de promover a empatia e o trabalho em grupo.



Por meio de encenações lúdicas e interativas, os alunos são convidados a refletir sobre valores, comportamentos e emoções, favorecendo o desenvolvimento social, emocional e cognitivo. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Educação de Cardoso realizou um projeto teatral que percorreu todas as escolas da rede municipal de ensino, levando a peça "Valorização e Respeito a Todos" aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. A iniciativa teve como principal objetivo promover, de forma lúdica e interativa, a importância de valores como a empatia, a aceitação das diferenças e o respeito mútuo entre as crianças.

A ação contemplou todas as instituições de ensino do município, incluindo as EMEIs de São João e Vila Alves, garantindo que a mensagem de valorização e respeito chegasse a um grande número de estudantes. Um dos destaques do projeto foi a participação do Centro Dia, que se integrou ao evento, reforçando ainda mais a proposta de inclusão e de fortalecimento dos laços dentro da comunidade escolar.