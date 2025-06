O evento, promovido pela Prefeitura Municipal, foi minuciosamente preparado e organizado pela assessora Elizangela Garcia

publicado em 13/06/2025

Quermesse da Educação Municipal reúne grande público em Álvares Florence (Foto: Divulgação)

A Quermesse da Educação Municipal de Álvares Florence foi realizada com muito sucesso na noite do último sábado, reunindo um grande número de pessoas na Área de Lazer do Trabalhador, conhecida como Piscina. As atividades foram viabilizadas por meio de recurso do Governo do Estado de São Paulo, por intermédio das Secretarias da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, responsáveis pelo programa de Difusão Cultural em 2025 para os Municípios paulistas.

A finalidade deste programa, que tem como gestão e produção a Associação Paulista dos Amigos da Arte, é a difusão e a valorização das atividades e ações artístico-culturais por todo o estado de São Paulo.

O recebimento deste recurso fez toda a diferença para a elaboração das festividades que, segundo a Secretaria de Educação Municipal, oferece apoio cultural a festas, celebrações, feiras e demais eventos culturais que promovam a valorização e o desenvolvimento da cultura local, de identidades regionais e da história dos municípios paulistas, bem como apoio aos eventos e modos de expressão cultural que se fundamentam na intervenção e na ocupação do ambiente urbano.

O evento, promovido pela Prefeitura Municipal, foi minuciosamente preparado e organizado pela assessora Elizangela Garcia, que com muita dedicação, cuidou de todos os detalhes para proporcionar uma noite de celebração marcada por comidas típicas, apresentações culturais e atrações musicais que garantiram a animação do público presente. Entre os destaques da programação, o tradicional e renomado Grupo de Catira Basílio de Santana, encantou os presentes com sua apresentação, valorizando a cultura popular. A parte musical contou com a presença da dupla Henrique e Marcos, da cantora Duda Franco e do DJ Guto, que comandaram o palco com um repertório diversificado, agradando a diferentes faixas etárias.