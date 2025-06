O serviço é oferecido gratuitamente para toda a população, sem necessidade de avaliação socioeconômica, e o agendamento para novos procedimentos já está aberto

publicado em 17/06/2025

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da secretaria municipal de Bem-Estar Animal, realizou 241 procedimentos de castração gratuita de cães e gatos no mês de maio. O serviço é oferecido gratuitamente para toda a população, sem necessidade de avaliação socioeconômica, e o agendamento para novos procedimentos já está aberto.

A castração é essencial para o controle populacional, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida dos animais. Os pets devem ter no mínimo cinco meses de idade e, no caso das fêmeas, não podem estar no cio, gestantes ou amamentando no dia da cirurgia.

Os agendamentos podem ser feitos presencialmente na Clínica Veterinária Municipal “Daniele Soler da Silva”, localizada na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, próximo da Arena Plínio Marin, ou pelo aplicativo Conecta Votuporanga. Após o preenchimento dos dados, a confirmação com local, data e horário é enviada por e-mail.

A Clínica Veterinária Municipal a unidade responsável pelos atendimentos. Desde sua inauguração, em 2022, já contabiliza mais de 6 mil procedimentos, entre consultas, exames, cirurgias e demais cuidados clínicos, todos gratuitos.

Votuporanga está entre os poucos municípios do Brasil com políticas públicas estruturadas para o bem-estar animal. Além da castração, a cidade oferece serviços como microchipagem, vermifugação, atendimento clínico, feiras de adoção, acolhimento de animais vítimas de maus-tratos e ações de conscientização.

“Esse trabalho só é possível graças ao envolvimento de protetores, ONGs, voluntários e da própria população. O cuidado com os animais é também uma causa de saúde pública, seguimos trabalhando para ampliar ainda mais este serviço”, disse o secretário da Pasta, Chandelly Protetor.