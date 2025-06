Além da pena privativa de liberdade, o réu também foi condenado ao pagamento de 14 dias-multa

publicado em 12/06/2025

A sentença foi proferida anteontem pela juíza Bruna Marques Libânio Martins, da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redação

M.M.N foi condenado a 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. A sentença foi proferida na quarta-feira (11), pela juíza Bruna Marques Libânio Martins, da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Votuporanga. Além da pena privativa de liberdade, o réu também foi condenado ao pagamento de 14 dias-multa. Por ser reincidente, não foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

O crime ocorreu na madrugada de 6 de abril de 2025, por volta das 2h27, na rua Porto Alegre, no bairro Jardim Marin. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o acusado arrombou um obstáculo para furtar uma motocicleta estacionada na via pública. Ele foi preso em flagrante ainda no mesmo dia, e teve a prisão convertida em preventiva durante a audiência de custódia.

A denúncia foi formalmente recebida no dia 17 de abril de 2025. No decorrer do processo, foram colhidos os depoimentos da vítima, de uma testemunha de acusação e do próprio réu, que apresentou sua versão dos fatos durante o interrogatório judicial.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do acusado, com aumento da pena em razão das consequências do crime e da reincidência específica, propondo ainda a atenuante da confissão parcial.

A promotoria também requereu o reconhecimento da causa de aumento de pena pelo repouso noturno, a fixação do regime inicial fechado e a proibição de apelação em liberdade.

A defesa, por sua vez, pleiteou a consideração plena da confissão do réu, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena por medidas restritivas de direitos. Contestou ainda a aplicação da majorante relativa ao repouso noturno, sob o argumento de que o furto da motocicleta, cometido em via pública, não teria se beneficiado efetivamente do horário.