Os suspeitos teriam oferecido dinheiro em espécie e materiais de construção em troca de votos, caracterizando compra de apoio político

publicado em 12/06/2025

Todo o material recolhido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba, responsável pela condução do inquérito (Foto: Polícia Federal)

Da redação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã de anteontem, a Operação Honestidade Pura no município de Buritama. A ação tem como objetivo apurar denúncias de corrupção eleitoral supostamente praticadas durante as eleições municipais de 2024.

Segundo as investigações, os suspeitos teriam oferecido dinheiro em espécie e materiais de construção em troca de votos, caracterizando compra de apoio político. De acordo com a denúncia recebida pela Justiça Eleitoral, os pagamentos eram realizados em duas etapas: a primeira antes do pleito e a segunda após a apresentação de comprovante de votação, indicando possível prática sistemática de aliciamento de eleitores.

As condutas investigadas teriam ocorrido durante o período de campanha eleitoral e, conforme apurado até o momento, se enquadram no artigo 299 do Código Eleitoral, que trata do crime de corrupção eleitoral, punível com até quatro anos de reclusão e pagamento de multa.

Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. As equipes apreenderam três aparelhos celulares e um documento contendo uma suposta lista de compras de materiais de construção, que pode estar diretamente relacionada ao esquema criminoso. Todo o material recolhido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba, responsável pela condução do inquérito policial.