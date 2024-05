O fato ocorreu por volta das 8h, na Avenida Conselheiro Antônio Prado, esquina com a Rua Oito, na região central do município e um motociclista, acusado de ter provocado o acidente, fugiu do local sem prestar socorro.

publicado em 23/05/2024

A jovem Ana Laura Silva de Carvalho estava a caminho do trabalho em uma bicicleta elétrica, quando ocorreu o acidente (Foto: Redes sociais)

Franclin Duarte

Uma jovem, de apenas 18 anos de idade, morreu após se envolver em um acidente com uma bicicleta elétrica na manhã desta quinta-feira (23) , em Santa Fé do Sul. O fato ocorreu por volta das 8h, na Avenida Conselheiro Antônio Prado, esquina com a Rua Oito, na região central do município e um motociclista, acusado de ter provocado o acidente, fugiu do local sem prestar socorro.

Conforme informações da Guarda Civil Municipal, Ana Laura Silva de Carvalho Ribeiro, que trabalhava no departamento de recursos humanos da Prefeitura, estava a caminho do trabalho utilizando uma bicicleta elétrica. Ao cruzar a avenida, foi atingida por uma motocicleta que seguia em direção a Três Fronteiras (SP).

O impacto fez com que Ana Laura caísse e fosse atingida por outra motocicleta que vinha logo atrás. Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, apresentando sangramento na cabeça, e encaminhada para a Santa Casa. No entanto, os esforços médicos não foram suficientes para salvar sua vida, e seu óbito foi confirmado na unidade hospitalar.

A condutora da motocicleta que colidiu com a jovem sofreu escoriações pelo corpo e recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo conduzida para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Já a terceira motocicleta envolvida no acidente, que passou por cima da adolescente, empreendeu fuga do local e está sendo procurada pelas autoridades policiais.

A Prefeitura de Santa Fé do Sul manifestou seu pesar diante do trágico acontecimento, divulgando uma nota nas redes sociais lamentando profundamente a perda de Ana Laura Silva de Carvalho Ribeiro e solidarizando-se com seus familiares e amigos neste momento de dor.