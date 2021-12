Adilson Segura (PSDB) foi o último convidado da série de entrevistas da Cidade FM com prefeitos da Comarca de Votuporanga sobre o primeiro ano desta gestão

publicado em 29/12/2021

Adilson Segura encerrou a série de entrevistas da Cidade FM com os prefeitos da Comarca sobe o primeiro ano de gestão (Foto: A Cidade)

Encerrando a série de entrevistas com os prefeitos da Comarca de Votuporanga sobre o primeiro ano desta gestão, Adilson Segura (PSDB), que administra Valentim Gentil, esteve na terça-feira (28) nos estúdios dapara um balanço de seu trabalho nos últimos 12 meses. Ele já foi prefeito da cidade vizinha em outras três oportunidades, mas diz que agora se sente ainda mais realizado por ter uma gestão focada no ser humano.Assim como os outros três prefeitos que o antecederam, Adilson não escondeu as dificuldades que encarou durante a pandemia. “É uma coisa que ninguém tinha experiência do que seria, onde chegaria e como se chegaria. E nós enfrentamos uma dificuldade imensa, uma ansiedade louca. Todos os dias, os noticiários deixando nós, prefeitos, quase doidos. E nós vencemos”, disse.Superados esses desafios, o prefeito de Valentim Gentil disse que agora é o momento de fazer ainda mais pela cidade, com investimentos nos mais variados setores, porém, com o foco no ser humano.“Tive já várias experiências em que a gente perdeu pessoas que se a gente tivesse dado tudo que construímos na vida não conseguiríamos trazê-las de volta. Então, eu vejo como uma coisa principal hoje, enquanto Deus der vida para a gente, é cuidar das pessoas, procurar oferecer, dentro da condição que a gente tem, a melhor saúde possível, o melhor atendimento possível, o melhor acompanhamento das famílias possível, o melhor atendimento no setor social, para que não tenhamos famílias com fome, o melhor atendimento possível para que a gente consiga ampliar os empregos. Então, essa é uma administração que, primeiramente, visamos essa parte humana”, completou.Adilson Segura comentou também sobre as recentes conquistas que trouxe para sua cidade, dentre elas a construção de 143 casas pela CDHU. Como antecipado pelo, a Companhia abrirá licitação em janeiro de 2022 para atender a um sonho de muitos anos da população.“Nós conseguimos, nesse período, organizar a documentação e comprar terreno para que, agora, pudéssemos dar essa notícia praticamente consolidada, porque nós não ficamos anunciando todo esse trabalho que vinha sendo feito. Mas foi uma dificuldade muito grande, porque se fazia aquisição de terrenos, aí tinha que legalizar todas as documentações e projetos, apresentação do CDHU etc. Agora, estamos colhendo a boa notícia”, enfatizou Adilson.Outra conquista recente foi a instalação do programa Meu Pet, onde o governo do Estado irá instalar um container para o atendimento veterinário na cidade. A unidade será instalada na Avenida Eduardo Vicente esquina com a Rua Mato Grosso.As conquistas mais importantes para Adilson, porém, são as que irão revitalizar os principais pontos turísticos da cidade, que são a prainha e a Chopplândia.“Recebo críticas, por exemplo, porque muitas pessoas acham que a Chopplândia e Prainha estão abandonadas. Muito pelo contrário. Estão do jeito que estão porque eu não tiraria recurso da saúde ou da educação para melhorar o lazer. Eu sei que vamos ter os próximos três anos de governo para deixar aquilo um brinco, com tudo arrumado. Essa semana mesmo estive com o deputado Carlão. E quero agradecer muito a ele, porque tivemos a sorte de ter um deputado que representa muito bem não só nossa região, mas o Estado e ele me arrumou, nos últimos dias, um recurso de R$ 500 mil para eu fazer a reforma no Rotary, que é o Lago Dois da Chopplândia que vai ser reformado com esse dinheiro. R$ 500 mil, para a gente resolver a questão do deck do Lago 1 da Chopplândia, além de mais R$ 500 mil para começar a fase um da reforma da Praça da Matriz, que é muito bonita, ocupa um local que é cartão e precisa ser feito um trabalho bem feito para melhorar essa praça”, concluiu.Por fim, Adilson Segura falou sobre as finanças do município que, segundo ele, estão em dia. O prefeito destacou que os servidores irão receber a folha de dezembro ainda este ano e que os fornecedores estão sendo pagos em dia, um sonho que foi atingido com muito trabalho e responsabilidade.“Estamos conseguindo fazer o que era o sonho da minha vida. Era estar empenhando a nossa parte e estar pagando. O trabalhador, nós não vamos esperar virar o ano para pagar, já temos o dinheiro na conta para pagar a todos”, enalteceu.Com as contas em dia, o Prefeito quer agora tirar alguns projetos do papel, dentre eles a construção de uma usina de energia fotovoltaica, que irá proporcionar economia aos cofres públicos e, consequentemente, abrir espaço para outros investimentos.“Uma das primeiras coisas que quero fazer é a reforma da prainha, quero deixar ela um brinco. Eu já deixei no primeiro mandato e o asfalto novo vai chegar até lá. E também a Chopplândia. O outro projeto é o da produção de energia própria, para girar a economia. E também a eficiência energética, com as lâmpadas de LED você melhora a luminosidade e oferece uma qualidade de vida maior para o nosso povo. Isso está no nosso projeto”, finalizou.