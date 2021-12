As autoridades acreditam que ele teria ingerido bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de substância

publicado em 02/12/2021

O nome da vítima não foi divulgado (Foto: Reprodução)

Um rapaz de 27 anos morreu na madrugada deste sábado (04), depois ser atropelado por uma composição da empresa Rumo que seguia no sentido Santo Antônio do Viradouro a Usina Meridiano, região de Fernandópolis.A vítima seria moradora na cidade de Valentim Gentil, região de Votuporanga e, segundo informações extraoficiais, ele retornava de uma festa no “007” em MeridianoAs autoridades acreditam que ele teria ingerido bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de substância e, desorientado, acabou cruzando a linha férrea sem perceber a chegada do trem.O nome da vítima não foi divulgado.*Com informações de Região Noroeste.