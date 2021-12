Casal de 22 anos alegou ser religioso e, por isso, não poderia receber o suposto prêmio da loteria; idosa chegou a transferir R$ 400 mil para eles, transação que conseguiu ser cancelada

publicado em 03/12/2021

A suspeita é de que pelo menos outras duas pessoas estejam envolvidas nesses golpes (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil de Rio Preto prendeu, na última quarta-feira (1º), um casal de 22 anos, de Londrina (PR), que tentou dar o golpe do bilhete premiado em uma idosa de 79 anos, moradora de Rio Preto.Homem e mulher foram presos em flagrante pela polícia, com a ajuda da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, na rodovia BR-153, em Nova Granada. Uma terceira pessoa que estaria com o casal conseguiu fugir no momento da abordagem.Segundo o delegado Ricardo Rodrigues, da Divisão Especializada em Investigações Criminais de Rio Preto, a dupla abordou a idosa próximo a sua casa, no Jardim Urano, pedindo ajuda e alegando que havia recebido um prêmio de R$ 10 milhões na Quina, mas que, por ser religioso, não poderia usar o dinheiro de loteria.Os golpistas, então, ofereceram trocar o bilhete premiado por uma quantia de R$ 400 mil, valor este que foi transferido pela idosa ao casal por meio de duas Transferências Eletrônicas Disponíveis.A transação, no entanto, foi impedida pela polícia após o gerente do banco desconfiar da movimentação e avisar a filha da vítima, que imediatamente procurou a polícia pensando que a mãe havia sido sequestrada.Diante disso, a Polícia Civil montou uma operação e saiu às ruas para tentar localizar a idosa e os golpistas, que passaram a tarde da quarta juntos, chegando até a almoçarem em um shopping da cidade.O casal conseguiu ser localizado no momento em que levou a vítima de volta para sua casa, onde conseguiram também levar uma quantia de R$ 6 mil, além das transferências realizadas. Eles foram presos por estelionato, furto e associação criminosa.O delegado contou ao Diário que a Polícia Civil conseguiu imagens dos veículos usados pelos golpistas e avisou uma agência bancária de Guarapari (ES), para onde ia uma das transferências.Com o contato, a polícia da cidade capixaba conseguiu prender uma pessoa integrante da quadrilha, que usava sua conta bancária para auxiliar no golpe.À reportagem, Rodrigues destacou a astúcia e rapidez do gerente do banco e a importância da família de acionar a polícia a tempo de impedir a transferência e localizar os golpistas. O delegado também falou sobre a postura do casal."Eles criaram toda uma história para convencer da bondade deles e a vítima foi induzida no afã de ajudar. Mas é importante perceber que não existe 'almoço de graça'. É preciso ficar atento", reforçou Rodrigues, que alertou para sempre desconfiar dos "grandes favores" que podem haver em transações como essas.O casal está passando por audiência de custódia nesta quinta-feira. A Polícia Civil, agora, irá levantar a identidade de outros integrantes. A suspeita é de que pelo menos outras duas pessoas estejam envolvidas nesses golpes.*Com informações do Diário da Região.