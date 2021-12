Condenado por crime sexual envolvendo menor, ele estava assistindo ao material pornográfico quando a polícia chegou

publicado em 16/12/2021

O homem, então, foi preso em flagrante por armazenar pornografia infantil e foi encaminhado à Deic de Rio Preto (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 16, em Rio Preto por armazenar pornografia infantil. Ele estava assistindo ao material pornográfico quando policiais Grupo de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil, chegaram a sua casa, na zona norte da cidade.A polícia foi até a casa do homem para prendê-lo, já que ele está condenado a dois anos em regime aberto por crime sexual envolvendo menor de 14 anos. O homem já foi enquadrado no artigo 218-A do Código Penal por praticar "ato sexual ou libidinoso" na presença de menor de 14 anos ou induzir a criança a presenciar a conjunção carnal "a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem".Quando os policiais da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) chegaram à casa do acusado, ouviram gemidos e foram recepcionados pelo homem, que admitu estar assistindo a um vídeo pornográfico. Ciente de que o crime anterior já envolvia menor de idade, a polícia fez buscas, com autorização do suspeito, e encontrou, no celular dele, vídeo de pornografia infantil.O homem, então, foi preso em flagrante por armazenar pornografia infantil e foi encaminhado à Deic de Rio Preto.*Com informações do Diário da Região.