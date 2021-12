Anúncio da morte foi feito na manhã deste domingo (19), pela prefeitura do município

publicado em 20/12/2021

A Prefeitura de Vitória Brasil informou na manhã de domingo (19), através de mensagem de pesar publicada no Facebook, que se solidariza com a família do Sr. João Oscar de Carvalho. Na mensagem, a prefeitura lembrou que João foi vice-prefeito, vereador, funcionário e sempre amigo e companheiro de todos.De acordo com as informações, João estaria acompanhado de outras pessoas em um barco pescando no rio Tietê, em Suzanápolis. Durante a noite de sexta-feira,17, o grupo deixou o rio mas ele continuou no local. Na manhã de sábado o grupo voltou ao barco mas João não foi localizado.*Com informações de Meu Foco News e O Extra.