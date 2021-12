Nos três casos, um motoqueiro se aproximou das vítimas e atirou

(Foto: Divulgação)

Dois adolescentes de 17 anos e um homem de 49 anos foram baleados na noite de segunda-feira (06), no Santo Antônio, em Rio Preto. As tentativas de homicídio aconteceram quando os três homens caminhavam em ruas distintas do bairro. Nos três casos, um motoqueiro se aproximou das vítimas e atirou.Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas foram socorridas por populares, sendo que um dos adolescentes e o homem foram encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Antônio, enquanto o outro menor foi levado para a UPA Norte.O primeiro ataque aconteceu na rua Isaura Pereira Nazareth. Um dos adolescentes andava pela rua quando o motociclista se aproximou pelas suas costas, deu uma coronhada e atirou, atingindo o braço direito do menor.Segundo relatos de um dos adolescentes alvejados, após o motociclista ter se aproximado pelas costas dele foi agredido com uma coronhada. Neste local teriam sido efetuado dois disparos, sendo que um acertou o braço direito do adolescente e o outro nas costas do açougueiro que afirma ter ouvido um barulho e deitou-se no chão para se proteger do atirador. O homem mais velho estava na mesma rua e, ao ouvir os disparos, deitou-se no chão, mas foi atingido nas costas.O outro adolescente andava sozinho pela rua Professora Lúcia Maria Galli quando um motociclista se aproximou e o passageiro efetuou disparos usando uma arma de fogo. Ele foi atingido no pé esquerdo.O piloto estava guiando uma moto preta e não foi encontrado pela Polícia Militar. O delegado Guilherme Brandão, de plantão na Central de Flagrantes, registrou os três casos em um único boletim de ocorrência, de tentativa de homicídio, e encaminhou o caso para ser investigado pelo 4º Distrito Policial.*Com informações do Diário da Região.