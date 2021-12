O HCM (Hospital da Criança e Maternidade) não informou a idade da criança nem a causa exata da morte, mas ela estava com síndrome respiratória aguda grave (SRAG)

publicado em 15/12/2021

A UTI do HCM está lotada de crianças com SRAG, sendo a maioria contaminadas pelo vírus sincicial respiratório (Foto: Ilustrativa/Prefeitura de Bertioga)

O Hospital da Criança e Maternidade confirmou na terça-feira (14), o óbito de uma criança com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) na instituição. A criança veio a óbito na última segunda-feira (13).Por respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e aos familiares, não foram passadas mais informações, como a idade da criança ou qual doença levou ao óbito - o que se sabe é que o óbito foi em decorrência de um problema grave no pulmão. A reportagem apurou que ela veio a óbito no hospital.A UTI do HCM está lotada de crianças com SRAG, sendo a maioria contaminadas pelo vírus sincicial respiratório."Todos os leitos de UTI estão lotados, enfermaria está em torno de 70%. Estamos com um plano de contingência", diz Antônio Soares Souza, diretor administrativo do HCM e professor da Famerp.O Departamento Regional de Saúde, por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, está redirecionando os pequenos a outros centros que atendem crianças, como em Catanduva e a Santa Casa de Rio Preto. De acordo com Antônio, quando possível e a situação do paciente é grave o HCM acaba recebendo."A maioria são crianças pequenas que estão sendo internadas, de até 2 anos, algumas em estado grave e intubadas", diz o médico.*Com informações do Diário da Região.