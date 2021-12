Motorista afirmou que a mangueira de combustível do veículo estourou e incêndio começou em seguida. Ninguém ficou ferido

publicado em 16/12/2021

Quatro pessoas estavam no carro e conseguiram deixar o veículo em chamas (Foto: André Modesto/TV TEM)

Um carro pegou fogo e mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (16), na rodovia BR-153, em São José do Rio Preto.À TV TEM, o motorista afirmou que a mangueira de combustível do veículo estourou e incêndio começou em seguida.Quatro pessoas estavam no carro e conseguiram deixar o veículo em chamas. Ninguém ficou ferido.O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio e o trânsito da rodovia precisou ser desviado para a Avenida Marginal.*Com informações de André Modesto/TV TEM e g1.