O processo que pedia a cassação do prefeito de Macedônia foi impetrado pela presidente da Câmara da cidade, Mônica Vieira

publicado em 10/11/2021

Reginaldo Marcomini (Foto: Divulgação)

O Tribunal Regional Eleitoral de SP decidiu, por unanimidade, na terça-feira (9) em negar provimento aos recursos com pedido de cassação do prefeito de Macedônia, Reginaldo Marcomini (PSD). Os desembargadores decidiram que as acusações contra o prefeito são infundadas e que ele deve permanecer no cargo. Marcomini foi eleito com mais de 50% dos votos nas últimas eleições.O processo que pedia a cassação do prefeito de Macedônia foi impetrado pela presidente da Câmara da cidade, Mônica Vieira, que acusava Marcomini de fraudar as eleições de 2020. Sem fundamentos nas acusações o prefeito foi absolvido.Após a derrota nas urnas, a aposição ao prefeito tentou cassar Marcomini ainda em primeira instância, na Comarca de Fernandópolis, onde Marcomini já havia ganho na decisão.O prefeito Reginaldo Marcomini disse que a decisão já era esperada, tendo em vista que a vitória foi democrática e honesta “Na verdade já era uma decisão esperada, vencemos democraticamente e de maneira honesta, quem me conhece sabe da minha conduta, da minha honestidade, sem contar que foi a vitória de um povo que clamava por mudança, por melhoria, e o povo venceu mais uma vez” – disse o prefeito.*Com informações do Sbt Interior.