publicado em 30/11/2021

O motorista precisou ser retirado com ferimentos com ajuda do Corpo de Bombeiros de Fernandópolis (Foto: TVC Interior)

Um motorista de 34 anos ficou preso nas ferragens durante um acidente registrado no final da tarde de segunda-feira (29), na alça de acesso à rodovia Euclides da Cunha em Estrela d'Oeste. .Segundo informações extraoficiais, o motorista perdeu o controle do caminhão ao tentar desviar de um veiculo, e acabou caindo na valeta lateral da via.O motorista precisou ser retirado com ferimentos com ajuda do Corpo de Bombeiros de Fernandópolis. Ele foi atendido por uma unidade avançada do Samu e encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.Fonte: Região Noroeste