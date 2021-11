Vítima de 20 anos foi socorrida e encaminhada a unidade hospitalar. Ninguém foi preso

publicado em 22/11/2021

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na rua quando foi atingida por tiros nas pernas (Foto: Reprodução)

Um jovem de 20 anos foi vítima de tentativa de homicídio na noite de domingo (21), em São José do Rio Preto.Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na rua quando foi atingida por tiros nas pernas.O jovem foi socorrido por populares e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento Norte. Em seguida, foi transferido à Santa Casa.Ainda de acordo com o registro policial, uma testemunha relatou que viu três suspeitos saindo de uma casa após o crime. Ninguém foi identificado e o caso será investigado.*Com informações do g1.