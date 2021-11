Mulher que estava caminhando na rua e sentiu dor na perna direita e viu que havia sido atingida pelo projétil de "chumbinho"

publicado em 23/11/2021

O delegado Daniel Borges registrou o fato como lesão corporal culposa e o caso será investigado pelo 3º Distrito Policial (Foto: Divulgação)

Uma mulher de 25 anos foi atingida na perna direita por disparo de arma de chumbinho, no bairro Anchieta, em Rio Preto. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (22), o autor é um homem de 35 anos.Segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência de lesão corporal. Quando chegaram na rua 25 de Janeiro, encontraram a vítima com ferimentos na perna. Ela relatou que estava passando em frente a uma casa quando sentiu a dor e viu que havia sido atingida por um disparo.Vizinhos disseram aos policiais que o morador tinha uma espingarda de "chumbinho" e e teria o hábito de praticar tiro ao alvo em direção a rua. Após ordem dos policiais, o morador confirmou a informação e apresentou a arma. Ele disse que praticava os disparos em um corredor nos fundos da residência, que fica de frente para a rua, e não tinha a intenção de acertar ninguém.A arma de pressão com uma luneta acoplada foi apreendida e o homem foi levado para a delegacia. O delegado Daniel Borges registrou o fato como lesão corporal culposa e o caso será investigado pelo 3º Distrito Policial.*Com informações do Diário da Região.