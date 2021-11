Criminoso enganou a vítima dizendo que ela precisava fazer uma atualização de dados da conta bancária no caixa eletrônico

publicado em 26/11/2021

O caso foi registrado como estelionato e a vítima foi orientada do prazo de seis meses para representação na Justiça (Foto: Divulgação)

Uma mulher de 65 anos recorreu à Polícia Civil de Rio Preto para tentar identificar um criminoso após ter sido vítima de um golpe e perdido R$ 2,5 mil. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (26), depois de a mulher após utilizar um caixa eletrônico dentro de um hipermercado na avenida Potirendaba.A vítima contou à polícia que foi abordada por um homem que dizia que ela precisava voltar ao caixa eletrônico para fazer uma atualização de dados da conta bancária. Apesar de resistir, a mulher disse que seguiu as orientações do desconhecido.Já no caixa, o golpista mandou a idosa inserir o cartão e seguir os procedimentos de movimentação financeira, como saque, depósito ou transferência de dinheiro. Em seguida, a vítima foi embora, mas, quando foi comprar em outro comércio, percebeu que o cartão havia sido trocado pelo golpista. Ao consultar o saldo da conta bancária, descobriu a retirada dos valores.O caso foi registrado como estelionato e a vítima foi orientada do prazo de seis meses para representação na Justiça. Um inquérito deve ser aberto pela autoridade do 3º Distrito Policial.*Com informações do Diário da Região.