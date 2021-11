Homem teria caído de uma altura de aproximadamente 15 metros

publicado em 13/11/2021

Em nota, a Prefeitura de Mira Estrela lamentou, "profundamente", o falecimento do funcionário e disse que ele atuou como servidor público municipal durante 14 anos e 10 meses (Foto: Reprodução/Prefeitura de Mira Estrela)

Um funcionário público da Prefeitura de Mira Estrela, de 59 anos, morreu após cair da torre da Igreja que fica na Praça Matriz do município. Ele teria caído de uma altura de aproximadamente 15 metros.Segundo a Polícia Militar, Edno Pereira Marques, que era conhecido como Nequinha, saiu de casa, por volta das 18h da última quinta-feira (11), para fazer a manutenção do relógio do local.Sem aparecer, a família saiu em busca do homem, que foi encontrado por volta das 3h da madrugada já sem vida. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Fernandópolis. A Polícia Civil vai investigar o caso.Em nota, a Prefeitura de Mira Estrela lamentou, "profundamente", o falecimento do funcionário e disse que ele atuou como servidor público municipal durante 14 anos e 10 meses."Neste momento de tristeza, externamos os nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos do Nequinha", escreveu o Executivo no Facebook.*Com informações do Diário da Região.