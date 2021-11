De acordo com a Polícia Militar, a menina sofreu uma lesão grave na região do abdome. A suspeita é de que a vítima tenha se enroscado e caído na escada rolante

publicado em 27/11/2021

O Samu foi acionado, compareceu à loja e levou a criança para o HCM (Foto: Prefeitura de Bertioga)

Uma criança de 2 anos ficou ferida após sofrer um acidente em uma escada rolante de uma loja de departamento, em São José do Rio Preto, na noite de sexta-feira (26).De acordo com o boletim de ocorrência, a menina estava acompanhada dos pais, mas acabou se distanciando e subiu sozinha na escada rolante.Os pais escutaram um grito e encontraram a filha caída, com ferimentos nas mãos e na barriga.O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, compareceu à loja e levou a criança para o HCM (Hospital da Criança e Maternidade).*Com informações do g1.