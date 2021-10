As inscrições começam nesta terça-feira (26), e segue até o dia 04 de novembro de 2021.

publicado em 26/10/2021

A prefeitura de Fernandópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que irá selecionar professores para o ano letivo de 2.022. As inscrições começam nesta terça-feira (26), e segue até o dia 04 de novembro de 2021.O formulário de inscrição está disponível de forma on-line pelo. No mesmo endereço eletrônico o candidato poderá acompanhar todo processo. A prova objetiva será realizada no dia 21 de novembro de 2021, bem como a aplicação de prova prática para a função de intérprete de libras.No período da manhã, às 08h30, serão aplicadas as provas aos candidatos para - PEB I (Educação Infantil), PEB II – (Arte), PEB II (Ciências), PEB II (Educação Especial), PEB II (Inglês), PEB II (Geografia), PEB II (Matemática) e Intérprete de Libras. No período da tarde, a avaliação terá início às 14h para - PEB I (Ensino Fundamental), PEB II – (Educação Física), PEB II (História) e PEB II (Português).O edital completo, retificações e demais atos do Processo Seletivo até a classificação final serão publicados exclusivamente pelo mesmo endereço eletrônico. Após o resultado final, as publicações serão feitas exclusivamente pela Prefeitura de Fernandópolis, por meio do Diário Oficial Eletrônico do Município.*Com informações do Jornal CidadãoNET