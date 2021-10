O caso ocorreu na noite do domingo (17), os criminosos buscavam com a vítima informações sobre um homem que comprou um carro e não pagou

publicado em 18/10/2021

A Polícia Militar de Fernandópolis prendeu um quarteto que sequestrou e torturou um morador em busca de informações de um devedor (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm homem foi sequestrado e torturado por um quarteto de bandidos, na noite do domingo (17), no bairro Residencial Mário Benez, zona Leste de Fernandópolis. A quadrilha foi presa em flagrante pela Polícia Militar do município vizinho e responderá pelo crime de tortura, associação criminosa e porte de drogas.De acordo com a ocorrência, o grupo abordou o homem na frente de sua casa e obrigou ele a entrar em um carro. Sob fortes ameaças, o quarteto queria informações sobre outro homem, que estaria devendo a eles um carro que comprou e não pagou.A vítima passou horas sob o poder do quarteto e foi deixada na zona rural, de lá ela conseguiu acionar a Polícia Militar, que em patrulhamento localizou os quatro homens.Sem reagir à prisão, eles foram levados para a Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial ratificou voz de prisão pelos crimes de: tortura, associação criminosa e porte de drogas, que foram encontradas dentro do veículo usado pelos homens.O quarteto foi levado a uma Cadeia Pública da região, na qual permanece à disposição da Justiça. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que deve iniciar a investigação nos próximos dias.