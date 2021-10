A criança foi transferida para o Hospital Padre Albino, em Catanduva, já a mãe permanece em estado grave na Santa Casa de Votuporanga

publicado em 13/10/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA mãe e a filha, de apenas um ano, que sobreviveram a um incêndio na terça-feira (12), na própria casa, em Pontes Gestal, permanecem hospitalizadas em estado grave. Elas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Votuporanga, a criança, porém, agora está sob os cuidados do Hospital Padre Albino, em Catanduva.De acordo com o apurado pelo A Cidade, as vítimas foram retiradas da casa com a ajuda de vizinhos e o homem, que ainda não foi identificado pela reportagem, foi encontrado já sem vida no local.A Santa Casa de Votuporanga informou, por meio de nota, que a mulher A.P.C.I.D.S, de 30 anos, deu entrada no Pronto Socorro onde passou por atendimento e seu estado de saúde é considerado grave, até o fechamento desta matéria.Já a pequena S.L.I.D.S., de 1 ano, também passou por atendimento, mas acabou sendo transferida para o Hospital Padre Albino, em Catanduva, que tem um acolhimento especializado para crianças com queimaduras.