O prefeito André Pessuto participou do anúncio em São Paulo

publicado em 21/10/2021

Fernandópolis foi a vencedora entre as cidades de 30 a 100 mil habitantes (Foto: Divulgação)

Os melhores prefeitos do estado de São Paulo foram homenageados no Prêmio Band Cidades Excelentes, em cerimônia realizada na noite desta quarta-feira (20), e apresentada pelos jornalistas Lana Canepa e Marco Antônio Sabino. Os 15 vencedores da etapa paulista estarão na fase final, em Brasília, com os melhores gestores de outros estados, na fase nacional da premiação. Fernandópolis foi a vencedora entre as cidades de 30 a 100 mil habitantes.O prefeito André Pessuto participou do anúncio em São Paulo. “Divido esse prêmio histórico com toda a população por acreditar no nosso trabalho, servidores municipais, vereadores, deputados, vice-prefeito, secretários, imprensa. Ganhar esse prêmio como a melhor gestão no estado de SP e ir para a final nacional, num pós-pandemia, é uma sensação indescritível”, escreveu nas redes sociais.Os serviços de urbanização, saúde, educação, transporte, coleta de lixo e muito mais são de responsabilidade dos gestores públicos de cada município. Tudo isso impacta diretamente no dia a dia do cidadão. Com o prêmio, o gestor público que realizou um bom trabalho, com inovações pioneiras, será reconhecido por isso em qualquer uma das mais de 5 mil cidades brasileiras.A premiação, uma parceria do Grupo Bandeirantes com o Instituto Aquila, analisou os municípios paulistas em cinco pilares: Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Desenvolvimento e Ordem Pública. O auditório do evento contou com diversos prefeitos paulistas, além do secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo Marco Antônio Vinholi, representando a gestão do governador João Doria, além de João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação e Raymundo Godoy, fundador do Aquila.Foram premiadas as cidades que souberam enfrentar as dificuldades e obtiveram os melhores resultados no IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquil), levantado com as informações públicas atualizadas de todo o país e auditadas pela organização do prêmio.Os municípios inscritos foram divididos em três grupos: até 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes.No mês de novembro, acontece a etapa nacional do evento, que irá anunciar os três primeiros lugares de cada categoria.Grande Vencedor estadual – Cidade Excelente (média do índice IGMA de todos os pilares)- até 30 mil habitantes: Nuporanga- de 30 mil até 100 mil habitantes: Fernandópolis- mais de 100 mil habitantes: Indaiatuba*Com informações do Cidadão.net