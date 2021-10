A concorrência destina-se a contratação de empresas para fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos de fiscalização eletrônica de excesso de velocidade com imagem do veículo

publicado em 14/10/2021

A concorrência para reinstalação de radares na Rodovia Euclides da Cunha, que faz parte do lote 9, terá abertura das propostas na manhã desta quinta-feira (14), em São Paulo. No total são 13 lotes que prevê a instalação de 207 radares fixos, 48 redutores de velocidade e 9 painéis de informações eletrônicas em rodovias operadas pelo DER no Estado. O valor total da concorrência é de R$ 326 milhões.

A concorrência destina-se a contratação de empresas para fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos de fiscalização eletrônica de excesso de velocidade com imagem do veículo, monitoramento do tráfego e relatório estatístico de tráfego

De acordo com o edital, o lote 9, que engloba a nossa região, tem previsão de instalação de 18 radares, a maior parte deles na SP-320, Rodovia Euclides da Cunha, ao longo de 186 km, entre Mirassol e a Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná.

Os radares instalados na rodovia desde 2014, foram retirados em janeiro por conta do vencimento do contrato com a empresa que operava o sistema.

Os aparelhos serão instalados em Tanabi, Votuporanga, Cosmorama, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul. O edital também prevê ainda outros dois radares nas rodovias Percy Waldir Semeghini (SP 543) e outro na Jarbas de Morais (SP 561), no trecho inicial em Fernandópolis e Jales, respectivamente.

Quando estavam em operação, os radares flagravam em média 50 mil motoristas por ano transitando em excesso de velocidade pela rodovia. Atualmente, a fiscalização está sendo feita pela Polícia Rodoviária Estadual com radares móveis.