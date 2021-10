Trabalho conjunto entre Prefeitura e Câmara em prol do desenvolvimento da cidade tem gerado bons resultados para a população

publicado em 09/10/2021

O prefeito Bigo e seu vice Juninho Silveira parabenizam a cidade por seus 90 anos (Fotos: Prefeitura de Cosmorama)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brCosmorama comemora neste domingo (10) seu aniversário de 90 anos e a celebração desta data está sendo feita com obras e melhorias em prol da população. Um trabalho conjunto entre a Prefeitura, comandada pelo prefeito Bigo (PP) e seu vice Juninho Silveira, e a Câmara Municipal, que tem como presidente o vereador Renam Silveira (MDB) tem gerado bons resultados, que podem ser vistos nos mais variados setores e nos quatro cantos do município.Quem anda por Cosmorama hoje percebe que a cidade virou um canteiro de obras. São benfeitorias como a Clínica de Fisioterapia, que será inaugurada amanhã, a ampliação da Arena Multiuso, o asfaltamento das ruas da Vila Nova, a renovação da frota tanto da Saúde, quanto de transporte em geral e tantas outras iniciativas que têm ajudado a melhorar a vida de quem mora na cidade.“Nesta data tão especial, Cosmorama merece o melhor de cada um de nós e, felizmente, esse trabalho conjunto com a Câmara tem proporcionado grandes conquistas. Juntos vamos trabalhar cada vez mais, para que a cada aniversário da cidade, tenhamos ainda mais motivos para comemorar”, disse o prefeito Bigo.Nos últimos 12 meses, foram investimos mais de R$ 2,8 milhões em obras, tanto de recursos próprios, como de convênios firmados com o Governo do Estado e o Governo Federal. Um dos exemplos é a “Cidade da Criança”, que já está em fase final de projeto, a ampliação do Cemitério e a construção do novo Velório Municipal (já em andamento), além de resolver o problema de falta d’água em Cosmorama, com a aquisição de uma bomba de recalque e a substituição de tubulações.