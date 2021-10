Região

A dois meses do Natal, tradicional decoração de Santa Fé do Sul começa a ser instalada

Grande parte dos enfeites colocados pelas equipes em avenidas, praças e ruas é feita com garrafas pet e materiais recicláveis. Neste ano, o lançamento da decoração será realizado no dia 13 de novembro, com show da banda Raça Negra

publicado em 18/10/2021

Enfeites de Natal começaram a ser instalados em Santa Fé do Sul (Foto: Prefeitura de Santa Fé do Sul) A Prefeitura de Santa Fé do Sul começou nesta semana a instalar a tradicional decoração de Natal.



Grande parte dos enfeites colocados pelas equipes em avenidas, praças e ruas é feita com garrafas pet e materiais recicláveis.



Alunos de escolas são os responsáveis por as garrafas. Eles recebem um cupom para concorrer a prêmios a cada dez unidades entregues.



Confeccionados pelas equipes do Projeto Sonho de Natal, os enfeites atraem milhares de visitantes e turistas. Neste ano, o lançamento da decoração será realizado no dia 13 de novembro. A banda Raça Negra se apresentará.



De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), a expectativa é receber cerca de 200 mil pessoas.



"Estamos preparando uma programação cultural muito especial esse ano, com novidades e diversão. Queremos voltar a receber os turistas, movimentar nosso comércio e gerar emprego", disse o prefeito Evandro Mura.



*Com informações do g1



