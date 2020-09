Nos três casos, as vítimas chegaram a ser atendidas pela equipe do resgate, mas morreram no local do acidente

publicado em 15/09/2020

No sábado, caminhoneiro morreu após bater contra uma árvore em Irapuã (Foto: Colaboração/ Leitor)

Três pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito no final de semana nas rodovias da região. Os acidentes aconteceram em Valentim Gentil, Irapuã e Mendonça. Nos três casos, as vítimas chegaram a ser atendidas pela equipe do resgate, mas morreram no local do acidente.Em Valentim Gentil, na noite do domingo, 13, um idoso de 66 anos morreu após colisão na rodovia Euclides da Cunha (SP-320). O homem estava em um Fusca que transitava no sentido Fernandópolis-Votuporanga. Por motivos a serem esclarecidos, foi atingido na traseira por um Palio.Com o impacto da batida, o idoso acabou não resistindo aos ferimentos. O motorista do Palio e a passageira do Fusca foram socorridos com ferimentos leves. No sábado, 12, duas pessoas morreram em outros dois acidentes na região. Em Mendonça, um motorista seguia de carro pela rodovia Maurício Goulart, no sentido Nova Aliança, quando invadiu a faixa contrária e bateu de frente com um caminhão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.O condutor do caminhão sofreu escoriações pelo corpo. Em um terceiro acidente também no sábado, 12, na rodovia Roberto Mario Perosa, em Irapuã, o motorista de um caminhão morreu ao perder o controle, colidir contra um carro e, em seguida, bater contra uma árvore.O motorista do carro sofreu ferimentos leves. Nos três casos, as causas do acidente vão ser investigadas pela Polícia Civil, com base num laudo da perícia cientíca.*Diário da Região/Rone Carvalho