publicado em 14/09/2020

O VW/Fusca, de Votuporanga, ficou parcialmente destruído (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Um idoso de 66 morreu e a acompanhante de 57 anos ficou ferida em um acidente registrado na noite deste domingo, na rodovia Euclides da Cunha próximo ao município de Valentim Gentil, na região de Votuporanga.Uma colisão entre dois veículos teria sido a causa do acidente registrado por populares que passavam pelo local. A mulher sofreu apenas ferimentos leves, sendo socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga.O veiculo Fiat/Pálio, com placas de São José do Rio Preto foi para em uma valeta no canteiro central da via que teve uma das pistas interditadas. Já o VW/Fusca, de Votuporanga, ficou parcialmente destruído.*Região Noroeste