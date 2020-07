O vendaval deve ocorrer entre terça-feira (7) e quinta-feira (9)

publicado em 07/07/2020

A Defesa Civil emitiu o alerta para todas as regiões do estado (Foto: Defesa Civil)

A Defesa Civil de São Paulo emitiu ontem, um alerta sobre a possibilidade de fortes rajadas de vento em várias regiões do estado. O vendaval deve ocorrer entre terça-feira (7) e quinta-feira (9).

Para a região de Rio Preto, que abrange Votuporanga, são esperados ventos de até 70 quilômetros por hora. Na baixada santista, na capital e em São José dos Campos a ventania pode superar os 100 km/h.