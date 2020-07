Município tem 236 casos da doença

publicado em 03/07/2020

Dos pacientes positivos, outras três pessoas receberam alta médica e as demais estão sendo acompanhadas (Foto: Divulgação/Prefeitura de Jales)

A Santa Casa de Jales tem, nesta quinta-feira, 2, apenas uma vaga de enfermaria e outra de UTI pediátrica disponível para pacientes com coronavírus.De acordo com o boletim da instituição, as seis vagas de UTI e outras nove da enfermaria estão com pacientes que testaram positivo para Covid-19.Na atualização desta quinta-feira, a Vigilância Epidemiológica de Jales informou que o município registrou 25 notificações de casos suspeitos para a Covid-19 nas últimas 24 horas.Entre todos os casos notificados nas últimas 24 horas ou em datas anteriores e que aguardam resultados, 14 testaram como negativos para a doença. Mais sete exames testaram positivos, sendo mulheres de 28, 44 e 50 anos; homens de 41, 45, 47 e 70 anos.Dos pacientes positivos, outras três pessoas receberam alta médica e as demais estão sendo acompanhadas pelos profissionais da Saúde.*OExtraNet