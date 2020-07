De acordo com a Secretaria de Saúde, Santa Casa já tem 90% dos seus leitos de enfermaria ocupados

publicado em 03/07/2020

Rio Preto chegou aos 2.932 casos de Covid e 84 mortes (Foto: DIvulgação/Prefeitura de São José do Rio Preto)

A Prefeitura de Rio Preto anunciou uma parceria com o Lar São Francisco para transferir pacientes com estado leve de Covid ao município de Jaci. O motivo seria o recorde de internações na cidade devido aos infectados pelo coronavírus nesta quinta-feira (2).

De acordo com o assessor especial da Secretaria de Saúde André Baitelo, Rio Preto chegou a 258 internados com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - 176 em enfermarias e 82 em UTIs. A situação mais crítica é a da Santa Casa que, segundo ele, está com 90% dos leitos de enfermaria ocupados e 80% das UTIs também ocupadas. Dados da Secretaria de Saúde apontam que 20% dos casos de Covid são graves.

A parceria com o Lar São Francisco prevê 18 leitos para casos de menor gravidade. "Vai ajudar quanto à superlotação da Santa Casa essa ampliação no número de leitos", afirmou Baitelo.

Casos

Rio Preto chegou aos 2.932 casos de Covid e 84 mortes. Foram mais 84 casos em relação à quarta (1º) e uma morte.

A morte é de uma mulher de 62 anos que apresentava comorbidade. Até o momento, 1.784 pessoas se curaram da doença em Rio Preto. O coeficiente de incidência é de 636 casos para cada 100 mil habitantes.



*DLNews