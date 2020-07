Região

Região passa de cinco mil curados

No Estado, são 157 mil pessoas livres do coronavírus depois de se infectar com o vírus

publicado em 02/07/2020

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, os pacientes recuperados nos 645 municípios paulistas representam 20% de todos os curados do Brasil (Foto: Reprodução/Jovem Pan) A região de Rio Preto passou da marca dos cinco mil pacientes curados da Covid-19. Em Rio Preto, a Secretaria Municipal de Saúde registra 1.782 pessoas recuperadas da doença. No Estado, são 157 mil pessoas livres do coronavírus depois de se infectar com o vírus. Para ser considerado curado da doença, é necessário que o paciente esteja há 14 dias sem sintomas de Covid e apresente dois resultados negativos de RT-PCR em um período de 24 horas. Como o exame é limitado a pacientes graves e em grupo de risco, considera-se curado o paciente que está sem febre, sem falta de ar, dor no peito, dificuldade para respirar e tosse por duas semanas. Na região, o número de pacientes que pegaram a doença e se curaram passou da casa dos cinco mil casos. Em Catanduva, por exemplo, onde 641 pessoas testaram positivo para a doença e outras 26 morreram depois de se contaminarem com coronavírus, há 474 pessoas consideradas curadas da infecção, o que representa uma taxa de 73%, segundo a Secretaria de Saúde do município. Em Rio Preto esse percentual é de 62% em relação ao número total de positivos. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, os pacientes recuperados nos 645 municípios paulistas representam 20% de todos os curados do Brasil. Considerando também os pacientes sintomáticos (sem exames), o Estado considera 157 mil pessoas recuperadas da doença - antes a conta era feita apenas com os pacientes que chegaram a ser internados e estava em torno de 50 mil pacientes. "Segundo balanço da respeitada universidade John Hopkins, dos EUA, o Brasil se tornou líder mundial com 790 mil pacientes recuperados, dos quais 157 mil aqui em São Paulo", declarou o governador, João Doria, durante coletiva de imprensa nesta quarta.



*Diário da Região

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/regiao/2020/07/regiao-passa-de-cinco-mil-curados-n62207