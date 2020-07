Apreensão aconteceu na noite de segunda-feira (13)

publicado em 14/07/2020

Apreensão aconteceu na noite de segunda-feira (13) (Foto: Divulgação)

A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu 1,6 tonelada de maconha sendo transportada por um caminhão na rodovia Washington Luís (SP-310), trecho próximo a Sud Mennucci. A apreensão aconteceu na noite de segunda-feira, 13.De acordo com a polícia, os policiais rodoviários realizavam patrulhamento de rotina pela rodovia, quando abordaram o motorista do caminhão. Em um primeiro momento, o motorista afirmou que transportava sacas de milho moído de Dourados, Mato Grosso do Sul, com destino a São Paulo.Durante vistoria, os policiais localizaram 1,6 tonelada de maconha. A droga foi apreendida e a ocorrência encaminhada à delegacia da Polícia Federal de Jales.*Diário da Região