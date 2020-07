O SAMU atendeu a ocorrência as 07h00m deste domingo

publicado em 06/07/2020

Um homem de 30 anos ficou ferido no ombro e apresentou dores no peito após capotar o veículo em que dirigia na Rodovia “Ettore Bottura”.



O SAMU atendeu a ocorrência as 07h00m deste domingo e após realizar os primeiros socorros no local do acidente, conduziu a vítima a UPA de Santa Fé do Sul.



O veículo Gol seguia no sentido Santa Fé do Sul a Ilha Solteira, e por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle e capotou.



O veículo ficou imobilizado a esquerda da pista de rolamento. Thiago Pereira da Silva de 30 anos é morador de Ilha Solteira e Trabalha na Usina Hidrelétrica.

*Reprodução Informa Mais