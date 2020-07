Depois de Votuporanga, Valentim Gentil é a cidade que recebeu a maior destinação

publicado em 04/07/2020

Depois de Votuporanga, Valentim Gentil é a cidade que recebeu a maior destinação (Foto: Carlos Zaneti)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA microrregião recebeu um reforço de mais de R$ 9 milhões para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Desse montante, R$ 4,9 milhões são para Votuporanga e mais de R$ 4,3 milhões para as outras oito cidades da comarca (Valentim Gentil, Riolândia, Cardoso, Cosmorama, Américo de Campos, Parisi, Álvares Florence e Pontes Gestal).Depois de Votuporanga, o município agraciado com a maior quantia em recursos é Valentim Gentil, com R$ 1,2 milhão para investir no custeio das ações e serviços de saúde podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica, a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, o custeio do procedimento de Tratamento de Infecção pelo novo coronavírus, bem como a definição de protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento à pandemia.A lista segue com Riolândia (R$ 826 mil), Cardoso (R$ 702 mil), Cosmorama (R$ 396 mil), Américo de Campos (R$ 388 mil), Parisi (R$ 360 mil), Álvares Florence (R$ 338 mil), e Pontes Gestal (R$ 165 mil).